У Дніпрі знову атакували склад VARUS: з'явилися деталі
У Дніпрі внаслідок чергової атаки було пошкоджено склад мережі VARUS, який вже постраждав від обстрілу навесні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію VARUS.
Частину запасів вдалося врятувати
Увечері російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкодження отримав склад мережі VARUS, який раніше вже зазнавав руйнувань. У компанії повідомили, що серед працівників постраждалих немає.
Після атаки приміщення спалахнули. Завдяки оперативній роботі рятувальників ДСНС частину товарів вдалося зберегти. У VARUS подякували співробітникам служби за допомогу у ліквідації наслідків удару.
Врятовану продукцію вже почали вивозити зі складу. У компанії повідомили, що товари планують доставити на полиці супермаркетів.
Товари повернуться до магазинів
У VARUS зазначили, що серед вцілілої продукції може бути товар із легким запахом диму. У компанії пояснили це тим, що частина запасів знаходилася в приміщенні, яке зазнало впливу вогню.
"Ми вже вантажимо цей товар і веземо його на полиці супермаркетів. Тому, якщо раптом від упаковки відчуватиметься легкий запах диму - не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", - йдеться у повідомленні.
У компанії також наголосили, що мережа продовжить працювати для мешканців Дніпра в умовах війни.
Нагадуємо, що засновник та співвласник мережі продуктових магазинів VARUS Руслан Шостак заявив, що за нинішніх темпів російських атак повне знищення більшої частини складських потужностей України займе десятиліття, причому такий сценарій можливий лише за умови повного припинення відновлення складів у країні.