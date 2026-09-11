У Дніпрі знову атакували склад VARUS: з'явилися деталі

У Дніпрі внаслідок чергової атаки було пошкоджено склад мережі VARUS, який вже постраждав від обстрілу навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію VARUS.

Частину запасів вдалося врятувати

Увечері російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкодження отримав склад мережі VARUS, який раніше вже зазнавав руйнувань. У компанії повідомили, що серед працівників постраждалих немає.

Після атаки приміщення спалахнули. Завдяки оперативній роботі рятувальників ДСНС частину товарів вдалося зберегти. У VARUS подякували співробітникам служби за допомогу у ліквідації наслідків удару.

Врятовану продукцію вже почали вивозити зі складу. У компанії повідомили, що товари планують доставити на полиці супермаркетів.

Товари повернуться до магазинів

У VARUS зазначили, що серед вцілілої продукції може бути товар із легким запахом диму. У компанії пояснили це тим, що частина запасів знаходилася в приміщенні, яке зазнало впливу вогню.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо його на полиці супермаркетів. Тому, якщо раптом від упаковки відчуватиметься легкий запах диму - не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", - йдеться у повідомленні.

У компанії також наголосили, що мережа продовжить працювати для мешканців Дніпра в умовах війни.