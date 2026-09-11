Сгорели товары Buromax, Zibi и Bic: РФ уничтожила склады известного поставщика канцелярии
В результате российской атаки 11 сентября полностью уничтожены помещения, логистическая инфраструктура и товарные запасы компании "Импорт-Офис Украина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
Огонь уничтожил продукцию украинских брендов Buromax, Zibi и Buroclean. Кроме того, сгорели товары мировых брендов Bic, Maped, Fellowes, Uni и многих других, официальным дистрибьютором которых является компания.
Уничтоженные складские запасы и логистическая инфраструктура предназначены для обеспечения украинских офисов, производств, школ, детских садов и семей.
Несмотря на масштабные потери, предприятие продолжает свою деятельность. Компания аккумулирует ассортимент, находящийся в пути и на производствах, возобновляет операционные процессы и работает над стабилизацией поставок.
Учредители предприятия Вадим Зибров и Оксана Филонова отметили, что намерены возобновить бизнес.
"Больно. Не воспринимает ни ум, ни сердце. Уничтожено то, что мы вместе с командой создавали в течение десятилетий. Но мы не сдаемся! Устоим! Восстановимся!" - заявили они.
Благодаря предварительной отгрузке часть товаров Buromax и Zibi остается доступной в торговых сетях и интернет-магазинах партнеров. При этом официальные сайты buromax.ua и zibi.ua временно приостановили работу.
Что известно об "Импорт-Офисе Украины"
Предприятие работает на рынке с 1994 года и является одним из ведущих поставщиков канцтоваров, товаров для творчества и офисных принадлежностей в Украине.
В портфеле компании насчитывается более 12000 наименований продукции. Предприятие имеет собственные склады и автопарк, сотрудничает с более чем 1500 оптовыми клиентами, а его штат составляет более 300 работников.
Напомним, сегодня в Днепре в результате очередной вражеской атаки был поврежден склад сети VARUS, который весной уже пострадал от обстрела.
Отметим, регулярные удары оккупантов по украинским продовольственным складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве. В частности, повреждены логистические центры и склады ведущих ритейлеров, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.