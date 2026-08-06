Без згоди командира: у ЗСУ стартували перші спрощені переведення через "Армія+"

У Збройних силах України стартували перші спрощені переведення військовослужбовців між підрозділами в межах двох армійських корпусів. Подати рапорт можна через застосунок "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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У Міноборони повідомили, що вже почали оформлювати перші переведення військових, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапили в установлені місячні ліміти.
Після автоматичного формування розпорядження командир нинішньої військової частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати необхідні документи та організувати переведення.
Експериментальна програма дозволяє військовослужбовцям змінити місце служби в межах 16-го або 19-го армійського корпусу через застосунок "Армія+". Усі етапи розгляду рапорту відображаються в застосунку.
Рапорт можна подати лише в електронному вигляді. Якщо військовослужбовець відповідає встановленим критеріям, його перевіряють автоматично без погодження командира поточної частини. До ухвалення кадрового рішення командир не отримує інформації про поданий рапорт.
Після підписання розпорядження витяг із нього надсилають до нинішньої та нової військових частин, а також до відповідних органів військового управління.
Скористатися програмою можуть військовослужбовці, які:
Переведення можливе лише між військовими частинами в межах того самого корпусу. Тобто військовослужбовець із 16-го корпусу може перевестися лише до іншої частини 16-го корпусу, аналогічно - у межах 19-го корпусу.
Програма працює за визначеними лімітами, щоб не послаблювати бойові підрозділи.
Протягом одного місяця можуть перевести:
Рапорти опрацьовують автоматично в порядку їх подання. Якщо місячний ліміт уже вичерпано, подати рапорт можна буде наступного місяця.
Також подати новий рапорт не вдасться, якщо вже є інший активний рапорт на переведення, військовий менш як рік служить після попереднього переведення в межах корпусу або не відповідає іншим умовам програми.
Тестування спрощеної системи переведень триватиме до 24 вересня 2026 року.
Після завершення експерименту Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ оцінять результати роботи нового механізму та вирішать, як його вдосконалювати надалі.
Перелік військових частин і доступних вакансій для переведення опублікований на сайті "Армія+".
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск електронного військово-облікового документа (е-ВОД) у застосунку "Армія+" для військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби. Документ має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток, генерується автоматично після авторизації, дозволяє підтверджувати статус за допомогою QR-коду та не потребує відвідування ТЦК чи оформлення додаткових документів.
Також ми розповідали, які функції є у застосунку "Армія+".