Без згоди командира: у ЗСУ стартували перші спрощені переведення через "Армія+"

Головне: Старт експерименту: У ЗСУ розпочалося оформлення перших переведень між підрозділами через застосунок "Армія+" для захисників.

У ЗСУ розпочалося оформлення перших переведень між підрозділами через застосунок "Армія+" для захисників. Без погодження командира: Заявка подається виключно в електронному вигляді. Поточний командир дізнається про рапорт лише після формування підсумкового розпорядження і має до 20 днів на його виконання.

Заявка подається виключно в електронному вигляді. Поточний командир дізнається про рапорт лише після формування підсумкового розпорядження і має до 20 днів на його виконання. Умови та обмеження: Подати рапорт можуть військові у званнях від солдата до старшого сержанта (не на офіцерських посадах), які не перебувають у СЗЧ і служать після попереднього переведення понад рік.

Подати рапорт можуть військові у званнях від солдата до старшого сержанта (не на офіцерських посадах), які не перебувають у СЗЧ і служать після попереднього переведення понад рік. Лише в межах корпусу: Спрощений перехід можливий тільки між військовими частинами в межах одного корпусу (16-го або 19-го).

Спрощений перехід можливий тільки між військовими частинами в межах одного корпусу (16-го або 19-го). Жорсткі ліміти: Для збереження боєздатності встановлено щомісячні обмеження: не більше 50 осіб із бригади/полку та не більше 10 осіб з окремого батальйону.

Для збереження боєздатності встановлено щомісячні обмеження: не більше 50 осіб із бригади/полку та не більше 10 осіб з окремого батальйону. Терміни тестування: Пілотний проєкт спрощених переведень діятиме до 24 вересня 2026 року.

У Міноборони повідомили, що вже почали оформлювати перші переведення військових, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапили в установлені місячні ліміти.

Після автоматичного формування розпорядження командир нинішньої військової частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати необхідні документи та організувати переведення.

Як працює нова система

Експериментальна програма дозволяє військовослужбовцям змінити місце служби в межах 16-го або 19-го армійського корпусу через застосунок "Армія+". Усі етапи розгляду рапорту відображаються в застосунку.

Рапорт можна подати лише в електронному вигляді. Якщо військовослужбовець відповідає встановленим критеріям, його перевіряють автоматично без погодження командира поточної частини. До ухвалення кадрового рішення командир не отримує інформації про поданий рапорт.

Після підписання розпорядження витяг із нього надсилають до нинішньої та нової військових частин, а також до відповідних органів військового управління.

Хто може подати рапорт

Скористатися програмою можуть військовослужбовці, які:

мають звання від солдата до старшого сержанта включно;

не займають офіцерських посад;

перебувають у штатному складі або оперативному підпорядкуванні 16-го чи 19-го армійського корпусу;

не перебувають у самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Переведення можливе лише між військовими частинами в межах того самого корпусу. Тобто військовослужбовець із 16-го корпусу може перевестися лише до іншої частини 16-го корпусу, аналогічно - у межах 19-го корпусу.

Які обмеження діють

Програма працює за визначеними лімітами, щоб не послаблювати бойові підрозділи.

Протягом одного місяця можуть перевести:

не більше 50 військовослужбовців із бригади, полку або прирівняної військової частини;

із бригади, полку або прирівняної військової частини; не більше 10 військовослужбовців з окремого батальйону або прирівняного підрозділу.

Рапорти опрацьовують автоматично в порядку їх подання. Якщо місячний ліміт уже вичерпано, подати рапорт можна буде наступного місяця.

Також подати новий рапорт не вдасться, якщо вже є інший активний рапорт на переведення, військовий менш як рік служить після попереднього переведення в межах корпусу або не відповідає іншим умовам програми.

Скільки триватиме тестування

Тестування спрощеної системи переведень триватиме до 24 вересня 2026 року.

Після завершення експерименту Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ оцінять результати роботи нового механізму та вирішать, як його вдосконалювати надалі.

Перелік військових частин і доступних вакансій для переведення опублікований на сайті "Армія+".