Без согласия командира: в ВСУ стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+"

Главное: Старт эксперимента: В ВСУ началось оформление первых переводов между подразделениями через приложение "Армия+" для защитников.

В ВСУ началось оформление первых переводов между подразделениями через приложение "Армия+" для защитников. Без согласования командира: Заявка подается только в электронном виде. Текущий командир узнает о рапорте только после формирования итогового распоряжения и имеет до 20 дней для его выполнения.

Заявка подается только в электронном виде. Текущий командир узнает о рапорте только после формирования итогового распоряжения и имеет до 20 дней для его выполнения. Условия и ограничения: Подать рапорт могут военные в званиях от солдата к старшему сержанту (не на офицерских должностях), которые не находятся в СЗЧ и служат после перевода более года.

Подать рапорт могут военные в званиях от солдата к старшему сержанту (не на офицерских должностях), которые не находятся в СЗЧ и служат после перевода более года. Только в пределах корпуса: Упрощенный переход возможен только между воинскими частями в пределах одного корпуса (16 или 19).

Упрощенный переход возможен только между воинскими частями в пределах одного корпуса (16 или 19). Жесткие лимиты: Для сохранения боеспособности установлено ежемесячное ограничение: не более 50 человек из бригады/полка и не более 10 человек из отдельного батальона.

Для сохранения боеспособности установлено ежемесячное ограничение: не более 50 человек из бригады/полка и не более 10 человек из отдельного батальона. Сроки тестирования: Пилотный проект упрощенных переводов будет действовать до 24 сентября 2026 года.

В Минобороны сообщили, что уже начали оформлять первые переводы военных, подавших рапорты в начале тестирования, которые отвечают условиям программы и попали в установленные месячные лимиты.

После автоматического формирования распоряжения командир нынешней воинской части имеет до 20 календарных дней, чтобы подготовить необходимые документы и организовать перевод.

Как работает новая система

Экспериментальная программа позволяет военнослужащим изменить место службы в пределах 16-го или 19-го армейского корпуса через приложение "Армия+". Все этапы рассмотрения рапорта отображаются в приложении.

Рапорт можно подать только в электронном виде. Если военнослужащий удовлетворяет установленным критериям, его проверяют автоматически без согласования командира текущей части. До принятия кадрового решения командир не получает информации о поданном рапорте.

После подписания распоряжения выписку из него присылают в нынешнюю и новую воинскую часть, а также в соответствующие органы военного управления.

Кто может подать рапорт

Воспользоваться программой могут военнослужащие, которые:

имеют звание от солдата до старшего сержанта включительно;

не занимают офицерские должности;

находятся в штатном составе или оперативном подчинении 16-го или 19-го армейского корпуса;

не находятся в самовольном оставлении части (СЗЧ).

Перевод возможен только между воинскими частями в пределах того же корпуса. То есть военнослужащий из 16-го корпуса может перевестись только в другую часть 16-го корпуса, аналогично - в пределах 19-го корпуса.

Какие ограничения действуют

Программа работает по определенным лимитам, чтобы не ослаблять боевые подразделения.

В течение одного месяца могут перевести:

не более 50 военнослужащих из бригады, полка или приравненной воинской части;

из бригады, полка или приравненной воинской части; не более 10 военнослужащих из отдельного батальона или приравненного подразделения.

Рапорты обрабатываются автоматически в порядке их представления. Если месячный предел уже исчерпан, подать рапорт можно будет в следующем месяце.

Также подать новый рапорт не удастся, если уже есть другой активный рапорт на перевод, военный менее года служит после предварительного перевода в пределах корпуса или не соответствует другим условиям программы.

Сколько будет продолжаться тестирование

Тестирование упрощенной системы переводов будет продолжаться до 24 сентября 2026 года.

После эксперимента Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ оценят результаты работы нового механизма и решат, как его совершенствовать в дальнейшем.

Список воинских частей и доступных вакансий для перевода опубликован на сайте "Армия+".