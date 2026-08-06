Без согласия командира: в ВСУ стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+"

В Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы военнослужащих между подразделениями в пределах двух армейских корпусов. Подать рапорт можно через приложение "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
В Минобороны сообщили, что уже начали оформлять первые переводы военных, подавших рапорты в начале тестирования, которые отвечают условиям программы и попали в установленные месячные лимиты.
После автоматического формирования распоряжения командир нынешней воинской части имеет до 20 календарных дней, чтобы подготовить необходимые документы и организовать перевод.
Экспериментальная программа позволяет военнослужащим изменить место службы в пределах 16-го или 19-го армейского корпуса через приложение "Армия+". Все этапы рассмотрения рапорта отображаются в приложении.
Рапорт можно подать только в электронном виде. Если военнослужащий удовлетворяет установленным критериям, его проверяют автоматически без согласования командира текущей части. До принятия кадрового решения командир не получает информации о поданном рапорте.
После подписания распоряжения выписку из него присылают в нынешнюю и новую воинскую часть, а также в соответствующие органы военного управления.
Воспользоваться программой могут военнослужащие, которые:
Перевод возможен только между воинскими частями в пределах того же корпуса. То есть военнослужащий из 16-го корпуса может перевестись только в другую часть 16-го корпуса, аналогично - в пределах 19-го корпуса.
Программа работает по определенным лимитам, чтобы не ослаблять боевые подразделения.
В течение одного месяца могут перевести:
Рапорты обрабатываются автоматически в порядке их представления. Если месячный предел уже исчерпан, подать рапорт можно будет в следующем месяце.
Также подать новый рапорт не удастся, если уже есть другой активный рапорт на перевод, военный менее года служит после предварительного перевода в пределах корпуса или не соответствует другим условиям программы.
Тестирование упрощенной системы переводов будет продолжаться до 24 сентября 2026 года.
После эксперимента Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ оценят результаты работы нового механизма и решат, как его совершенствовать в дальнейшем.
Список воинских частей и доступных вакансий для перевода опубликован на сайте "Армия+".
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске электронного военно-учетного документа (е-ВОД) в приложении "Армия+" для военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет, генерируется автоматически после авторизации, позволяет подтверждать статус с помощью QR-кода и не требует посещения ТЦК или оформления дополнительных документов.
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