Без згоди другого з батьків: як виїхати з дитиною за кордон у 2025 році
У літній сезон багато батьків подорожують з дітьми за кордон. Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь перевірити документи та ознайомитися з правилами в’їзду до країни призначення.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
Під час дії воєнного стану для дітей до 16 років спрощено правила перетину кордону:
- якщо дитина подорожує з одним із батьків, нотаріальна згода другого не потрібна;
- якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом - теж не потрібно;
- якщо з не родичами - потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.
Під час прикордонного контролю перевіряють:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- внутрішній паспорт (за наявності);
- свідоцтво про народження;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
У ДПСУ зазначають, що ламіноване свідоцтво не є підставою для відмови, але у випадку сумнівів прикордонники можуть ініціювати додаткову перевірку.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків без згоди іншого - через дію воєнного стану. Виїзд у складі групи чи дітей-сиріт також регулюється окремими правилами. Юрист радить завчасно перевіряти документи, щоб уникнути проблем на кордоні.
Також ми розповідали, що хлопці віком 16-17 років зазвичай можуть виїжджати з України безперешкодно, але іноді прикордонники можуть вимагати додаткові документи. Для чоловіків 18-60 років діють обмеження через воєнний стан, однак є винятки - наприклад, непридатність до служби, багатодітність або робота у критично важливих сферах.
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