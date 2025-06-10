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Без згоди другого з батьків: як виїхати з дитиною за кордон у 2025 році

Вівторок 10 червня 2025 20:15
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Без згоди другого з батьків: як виїхати з дитиною за кордон у 2025 році Фото: Втиїзд з дитиною за кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У літній сезон багато батьків подорожують з дітьми за кордон. Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь перевірити документи та ознайомитися з правилами в’їзду до країни призначення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Під час дії воєнного стану для дітей до 16 років спрощено правила перетину кордону:

  • якщо дитина подорожує з одним із батьків, нотаріальна згода другого не потрібна;
  • якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом - теж не потрібно;
  • якщо з не родичами - потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час прикордонного контролю перевіряють:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • внутрішній паспорт (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

У ДПСУ зазначають, що ламіноване свідоцтво не є підставою для відмови, але у випадку сумнівів прикордонники можуть ініціювати додаткову перевірку.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків без згоди іншого - через дію воєнного стану. Виїзд у складі групи чи дітей-сиріт також регулюється окремими правилами. Юрист радить завчасно перевіряти документи, щоб уникнути проблем на кордоні.

Також ми розповідали, що хлопці віком 16-17 років зазвичай можуть виїжджати з України безперешкодно, але іноді прикордонники можуть вимагати додаткові документи. Для чоловіків 18-60 років діють обмеження через воєнний стан, однак є винятки - наприклад, непридатність до служби, багатодітність або робота у критично важливих сферах.

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Виїзд за кордон Дитина
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