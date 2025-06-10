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Без согласия второго родителя: как выехать с ребенком за границу в 2025 году

Вторник 10 июня 2025 20:15
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Без согласия второго родителя: как выехать с ребенком за границу в 2025 году Фото: Выезд с ребенком за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В летний сезон многие родители путешествуют с детьми за границу. Чтобы избежать проблем, стоит заранее проверить документы и ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Во время действия военного положения для детей до 16 лет упрощены правила пересечения границы:

  • если ребенок путешествует с одним из родителей, нотариальное согласие второго не требуется;
  • если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом - тоже не нужно;
  • если с не родственниками - нужно письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

Во время пограничного контроля проверяют:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • внутренний паспорт (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

В ГПСУ отмечают, что ламинированное свидетельство не является основанием для отказа, но в случае сомнений пограничники могут инициировать дополнительную проверку.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году дети могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей без согласия другого - из-за действия военного положения. Выезд в составе группы или детей-сирот также регулируется отдельными правилами. Юрист советует заблаговременно проверять документы, чтобы избежать проблем на границе.

Также мы рассказывали, что ребята в возрасте 16-17 лет обычно могут выезжать из Украины беспрепятственно, но иногда пограничники могут потребовать дополнительные документы. Для мужчин 18-60 лет действуют ограничения из-за военного положения, однако есть исключения - например, непригодность к службе, многодетность или работа в критически важных сферах.

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