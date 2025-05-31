Заборона діє з 18-ти, але підлітків не випускають? Як юнакам перетинати кордон без проблем
Виїзд з України під час війни обмежений для чоловіків від 18 років, але труднощі з перетином кордону нерідко виникають навіть у неповнолітніх юнаків.
РБК-Україна розпитало сімейного юриста ЮК "Приходько та партнери" Оксану Рябчук про те, що варто знати 16-17 юнакам про перетин кордону.
Виїзд за кордон під час воєнного стану
Законодавство чітко встановлює перелік осіб, на яких діють обмеження або дозволи на виїзд за межі країни під час дії воєнного стану.
Перетинати кордон не можна:
- чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку;
- жінкам, що також входять до числа військовозобов’язаних осіб.
"Попри обмеження, чинне законодавство України передбачає низку винятків. Ці виключення дозволяють окремим категоріям чоловіків тимчасово залишати територію країни", - пояснює юрист.
До таких осіб належать:
- громадяни, визнані непридатними до служби: чоловіки, які мають медичне підтвердження непридатності до військової служби від ВЛК;
- працівники сфери культури, кіно, стратегічних комунікацій, медіа або IT, якщо організація, в якій вони працюють, внесена до переліку критично важливих підприємств згідно з рішенням КМУ;
- батьки трьох або більше неповнолітніх дітей;
- особи, що здійснюють постійний догляд: якщо чоловік має відповідну документацію по догляду за родичем з інвалідністю або висновком лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;
- військові, які отримали дозвіл на виїзд для лікування, реабілітації або участі в освітніх програмах.
При перетині кордону з собою необхідно мати:
- військово-обліковий документ з підтвердженням наявності відстрочки;
- документи, які підтверджують належність до однієї з вищевказаних категорій осіб, що мають право на перетин кордону.
Що варто знати про виїзд хлопців віком 16-17 років
"Підлітки, які ще не досягли повноліття, зазвичай можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Проте у деяких випадках, якщо хлопець має приписне посвідчення або інші документи, пов’язані з військовим обліком, прикордонна служба може вимагати додаткові пояснення або довідки, що підтверджують мету поїздки", - каже Рябчук.
Плануючи перетин державного кордону України юрист радить дотримуватись кількох важливих рекомендацій, особливо чоловікам 18-60 років:
- упевніться, що ваші документи є актуальними й містять усі необхідні відмітки та підтвердження;
- оновіть інформацію в ТЦК та СП, якщо вона застаріла або неповна;
- проконсультуйтеся з юристами щодо виїзду;
- слідкуйте за змінами в законодавстві. Важливо регулярно перевіряти офіційні джерела, зокрема сайти Верховної Ради, Міноборони та прикордонної служби.
Раніше ми писали про те, що з 10 лютого перетин кордону з Угорщиною відбувається за новими правилами.
Читайте також про те, чому без військово-облікового документа юнаків не хочуть зараховувати до ВНЗ.
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