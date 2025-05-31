Заборона діє з 18-ти, але підлітків не випускають? Як юнакам перетинати кордон без проблем

Виїзд з України під час війни обмежений для чоловіків від 18 років, але труднощі з перетином кордону нерідко виникають навіть у неповнолітніх юнаків.

РБК-Україна розпитало сімейного юриста ЮК "Приходько та партнери" Оксану Рябчук про те, що варто знати 16-17 юнакам про перетин кордону.

Плануючи перетин державного кордону України юрист радить дотримуватись кількох важливих рекомендацій, особливо чоловікам 18-60 років:

"Підлітки, які ще не досягли повноліття, зазвичай можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Проте у деяких випадках, якщо хлопець має приписне посвідчення або інші документи, пов’язані з військовим обліком, прикордонна служба може вимагати додаткові пояснення або довідки, що підтверджують мету поїздки", - каже Рябчук.

При перетині кордону з собою необхідно мати:

Перетинати кордон не можна:

Законодавство чітко встановлює перелік осіб, на яких діють обмеження або дозволи на виїзд за межі країни під час дії воєнного стану.

Раніше ми писали про те, що з 10 лютого перетин кордону з Угорщиною відбувається за новими правилами.

Читайте також про те, чому без військово-облікового документа юнаків не хочуть зараховувати до ВНЗ.

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