Згадав про Бучу та Маріуполь. Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", - заявив він.
Виступаючи в бундестазі, Шольц сказав, що противники постачання озброєння навряд чи досягнуть миру, якщо кричатимуть "більше жодних війн" у Берліні і водночас вимагатимуть, щоб усі постачання озброєнь в Україну було припинено".
"Бо ми знаємо, яка доля чекає на українців при російській окупації", - зазначив Шольц.
Він нагадав про Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь, "де солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".
Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Натомість він попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.
Раніше Шольц заявив, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, аби краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.