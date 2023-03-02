UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Згадав про Бучу та Маріуполь. Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", - заявив він.

Виступаючи в бундестазі, Шольц сказав, що противники постачання озброєння навряд чи досягнуть миру, якщо кричатимуть "більше жодних війн" у Берліні і водночас вимагатимуть, щоб усі постачання озброєнь в Україну було припинено".

"Бо ми знаємо, яка доля чекає на українців при російській окупації", - зазначив Шольц.

Він нагадав про Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь, "де солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Натомість він попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, аби краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц