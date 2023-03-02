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Вспомнил о Буче и Мариуполе. Шольц раскритиковал противников поставок оружия Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Любовь к миру не означает подчинения большому соседу", - заявил он.

Выступая в бундестаге, Шольц сказал, что противники поставок вооружения вряд ли достигнут мира, если будут кричать "больше никаких войн" в Берлине и в то же время требовать, чтобы все поставки вооружений в Украину были прекращены".

"Потому что мы знаем, какая судьба ждет украинцев при российской оккупации", - отметил Шольц.

Он напомнил о Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе, "где солдаты Путина причинили непостижимые страдания мирному населению Украины и совершили самые ужасные из военных преступлений".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие России для усиления в войне против Украины. Он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

Ранее Шольц заявил, что Германия планирует наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения России.

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Олаф Шольц