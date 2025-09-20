Згадали Туреччину: в Литві закликали рішуче відповісти на літаки РФ над Естонією

Провокації РФ проти НАТО

У п'ятницю, 19 вересня, російські військові влаштували нові провокації проти Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Три російських винищувачі МіГ-31, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", на 12 хвилин перетнули повітряний простір Естонії та рухалися вбік Талліна. Для перехоплення бортів у повітря піднімали італійські F-35.

Крім того, інші два російських винищувачі пролетіли над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Інцидент стався у територіальних водах Польщі.

Збиття російського винищувача над Туреччиною

Вранці 24 листопада 2015 року, два російських літаки Су-24 вторглися у повітряний простір Туреччини, яка також є членом НАТО.

Для перехоплення ворожих бортів у повітря були підняті два турецькі винищувачі F-16.

Впродовж п'яти хвилин турецькі літаки озвучили 10 попереджень російським пілотам, але ті не зреагували. Опісля один із турецьких винищувачів на висоті 6000 метрів атакував російський літак.

Борт упав на території сирійської провінції Латакія на відстані 4 км від кордону з Сирії й Туреччини. Командир літака загинув - за однією з версій він був обстріляний із землі після катапультування. Другий пілот вижив, його евакуювали.

В Анкарі заявили, що на момент перехоплення літака-порушника, турецькі військові не знали, якій країні він належав.

У Міноборони РФ заперечили інформацію про порушення турецького повітряного простору і заявили, що літак виконував завдання у рамках боротьби Росії проти терористів Ісламської держави.