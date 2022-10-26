Згадали про "братський народ". У Білорусі звернулися до ЗСУ, звинувативши в "залякуванні" (відео)

"Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваша ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, - ред.) запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування - доля слабких. Вже непогано, що ви згадали, що ми є братні народи, це позитивний сигнал", - йдеться в заяві.

При цьому військові Білорусі просять їх не "провокувати", оскільки вони нібито "не хочуть війни".

"Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте, і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!" - стверджують ЗС Білорусі.