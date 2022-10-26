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Згадали про "братський народ". У Білорусі звернулися до ЗСУ, звинувативши в "залякуванні" (відео)

Фото: військові Білорусі опублікували звернення до ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони Білорусі опублікувало відео зі зверненням військових до ЗСУ, де запевняють, що нібито якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її не буде". Також військові говорять про якусь технологію ІПСО, яка нібито діє в Україні, метою якої є "залякування" військових Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваша ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, - ред.) запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування - доля слабких. Вже непогано, що ви згадали, що ми є братні народи, це позитивний сигнал", - йдеться в заяві.

При цьому військові Білорусі просять їх не "провокувати", оскільки вони нібито "не хочуть війни".

"Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте, і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!" - стверджують ЗС Білорусі.

Раніше ЗСУ звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ у війну проти України.

Як повідомлялося, буквально 24 жовтня ЗСУ опублікували термінове звернення до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну в Україну.

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Білорусь