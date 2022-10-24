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Українські військові опублікували термінове звернення до російських солдатів (відео)

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 10:29
Українські військові опублікували термінове звернення до російських солдатів (відео) Фото: ЗСУ опублікували термінове звернення до російських солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові опублікували термінове звернення до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України.

"Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не рахує", - йдеться у зверненні.

Російським солдатам пропонують поставити собі питання, за що вони воюють.

"За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?" - перераховують ЗСУ.

У зверненні зазначають, що Україна ніколи не погрожувала Росії.

"Сьогодні ви воюєте не з НАТО, хоч би скільки про це говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ, свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї", - закликають у ЗСУ.

Як повідомлялося, раніше ЗСУ звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ у війну проти України.

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