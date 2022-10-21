Якщо ви підтримаєте агресію РФ - ми відповімо. ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)
Збройні сили України звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
У ЗСУ зазначили, що два народи століттями пов'язувала дружба. Проте сьогодні керівництво Білорусі готується долучитися до російської агресії в Україні.
Під виглядом перевірок у Білорусі почалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угруповання військ на кордонах з Україною.
У Збройних силах наголошують, що Україна не становить загрози для Білорусі.
"Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина загального угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України, з використанням усього арсеналу озброєнь , із завданням ударів по військових об'єктах на території вашої країни", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ заявили про можливе вторгнення окупантів з Білорусі. Однак, за даними українських військових, метою може бути не Київ.
Там також наголосили, що ситуація на півночі постійно відстежується і ЗСУ готові до адекватної відповіді у разі можливого наступу.
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