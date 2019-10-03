Зерновой меморандум подписали без ограничения объема экспорта

Участники зернового рынка и руководство Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в пресс-службе, подписание такого меморандума происходит уже девятый год подряд, однако в этом году документ подписан без приложения и утверждения предельного объема экспорта.

"Подписанный документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, поиск компромиссных решений, обмен информацией и осуществление мониторинга зернового рынка. Также меморандум будет значительно способствовать обеспечению прогнозируемости и ритмичности экспорта зерна, а также пропорционального нагрузки на инфраструктуру, в частности, железнодорожную", - говорится в сообщении.

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2020 года.

Меморандум подписали представители Американской торговой палаты в Украине, Украинской зерновой ассоциации, Европейской бизнес ассоциации, Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA), общественного союза "Всеукраинский аграрный форум", Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, общественного союза "Мукомолы Украины", объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", Всеукраинской ассоциации пекарей

По данным министерства, по состоянию на 2 октября 2019 года с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 13,8 млн тонн зерновых культур, что на 4,6 млн тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого маркетингового года. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 81,1 тыс. тонн, что на 33,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Напомним, по данным Национального банка Украины, в сентябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась. В частности, в связи с негативными ожиданиями замедлялся мировой спрос, что привело к снижению мировых цен на товары, преобладающих в украинском экспорте, сталь и зерновые.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.