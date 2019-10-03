Зерновий меморандум підписали без обмеження обсягу експорту

Учасники зернового ринку та керівництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали традиційний Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2019-2020 маркетинговий рік. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, підписання такого меморандуму відбувається вже дев'ятий рік поспіль, проте цього року документ підписано без додатка та завчасного затвердження граничної чисельності експорту.

"Підписаний документ передбачає взаємодію учасників ринку зерна, пошук компромісних рішень, обмін інформацією та здійснення моніторингу зернового ринку. Також меморандум значно сприятиме забезпеченню прогнозованості та ритмічності експорту зерна, а також пропорційного навантаження на інфраструктуру, зокрема, залізничну", - йдеться в повідомленні.

Меморандум набирає чинності з дня підписання та діє до 1 липня 2020 року.

Меморандум підписали представники Американської торговельної палати в Україні, Української зернової асоціації, Європейської бізнес асоціації, Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами (GAFTA), громадської спілки "Всеукраїнський аграрний форум", Асоціації фермерів та приватних землевласників України, громадської спілки "Борошномели України", об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості "Укрхлібпром", Всеукраїнської асоціації пекарів.

За даними міністерства, станом на 2 жовтня 2019 року з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 13,8 млн тонн зернових культур, що на 4,6 млн тонн більше ніж на відповідну дату минулого маркетингового року. Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 81,1 тис. тонн, що на 33,1 тис. тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, у вересні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася. Зокрема, у зв'язку з негативними очікуваннями сповільнювався світовий попит, що призвело до зниження світових цін на товари, що переважають в українському експорті, сталь і зернові.

Зазначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. В результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишиться на прогнозному горизонті близькою до поточної.