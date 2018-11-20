Украина собрала рекордный урожай зерна

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По состоянию на ноябрь урожай зерновых уже превысил исторический максимум

По состоянию на 19 ноября аграрники намолотили уже 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га. В прошлом году показатель урожайности составил 41,8 ц/га, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже сейчас аграрии обмололи 14,3 млн гектаров полей. Это составляет 96% от общего объема.

"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем более чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий наивысший показатель 2016 года", - отметил заместитель главы Минагрополитики Максим Мартынюк.

Он добавил, что исторический рекорд производства зерновых в 2018 году стал возможным благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 млн тонн.

На сегодня уже обмололи 90% кукурузы, что составляет 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. - 52,3 ц/га), которая также является наивысшим достижением в истории независимого государства.

Также в пресс-службе сообщили, что в этом году впервые зафиксируют рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника.

Подсолнечника намолотили уже 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 г. - 20,1 ц/га). А сою - 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 г. - 19,2 ц/га).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в этом году украинский аграрный экспорт составил почти 13 млрд долларов. В тройку товаров-лидеров вошли зерновые культуры, масла и семена масличных культур