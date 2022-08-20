ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Зерновой коридор". Костин поручил реагировать на любые коррупционные схемы при экспорте зерна

Новина українською →
Одесская область, Суббота 20 августа 2022 18:19
"Зерновой коридор". Костин поручил реагировать на любые коррупционные схемы при экспорте зерна Фото: генпрокурор Андрей Костин (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Одним из ключевых направлений работы правоохранителей в Одесской области является обеспечение работы "зернового коридора". Они должны реагировать и пресекать все возможные коррупционные схемы при экспорте продовольствия.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.

Среди приоритетов для правоохранителей региона Костин выделил:

  • разоблачения государственных предателей и пособников россиян,
  • контрдиверсионные меры,
  • противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

"Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции - важная задача", - сказано в сообщении.

Генпрокурор также отметил, что прокуроры должны реагировать на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них.

"Недопустимым является хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - сказал Костин.

Напомним, из украинских портов вышли 27 судов с начала работы "зернового коридора". На борту кораблей совокупно находится 670 тысяч тонн агропродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Одесса продовольственный кризис
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам