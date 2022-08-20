ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зерновий коридор". Костін доручив реагувати на будь-які корупційні схеми при експорті зерна

Новость на русском →
Одеська область, Субота 20 серпня 2022 18:19
"Зерновий коридор". Костін доручив реагувати на будь-які корупційні схеми при експорті зерна Фото: генпрокурор Андрій Костін (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Одним з ключових напрямів роботи правоохоронців в Одеській області є забезпечення роботи "зернового коридору". Вони мають реагувати та припиняти усі можливі корупційні схеми при експорті продовольства.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.

Серед пріоритетів для правоохоронців регіону Костін виділив:

  • викриття державних зрадників та пособників росіян,
  • контрдиверсійні заходи,
  • протидію злочинам проти основ національної безпеки.

" Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання", - сказано в повідомленні.

Генпрокурор також зазначив, що прокурори мають реагувати на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них.

"Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - сказав Костін.

Нагадаємо, з українських портів вийшли 27 суден від початку роботи "зернового коридору". На борту кораблів сукупно знаходиться 670 тисяч тонн агропродукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України Одеса продовольственный кризис
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам