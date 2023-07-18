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Зерновий коридор. Зеленський відповів, що буде, якщо ініціатива з Туреччиною та ООН не спрацює

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Вівторок 18 липня 2023 20:28
Зерновий коридор. Зеленський відповів, що буде, якщо ініціатива з Туреччиною та ООН не спрацює Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо окрема тристороння зернова ініціатива України з ООН та Туреччиною не спрацює, то треба буде шукати інші можливості. Інакше на світ очікує значний дефіцит зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю африканським ЗМІ.

Президент пояснив журналіста, що буде, якщо окрема тристороння зернова ініціатива з ООН та Туреччиною не спрацює.

"Це означає, що треба домовлятися по-іншому. Інших варіантів немає. В іншому випадку буде великий дефіцит, бо сухопутними коридорами ми можемо доставляти менші об'єми", - сказав президент.

За його словами, це буде виклик для багатьох держав.

"Тут потрібно, щоб наші партнери, ні Туреччина, ні ООН, не боялися. Щоб навіть без РФ, ми могли зробити все, щоб працював зерновий коридор", - додав Зеленський.

Зрив "зернової угоди"

Вчора у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Москви "не виконують".

При цьому останні кілька місяців Росія й так відмовлялася повноцінно виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

Водночас Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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