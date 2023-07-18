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Зерновой коридор. Зеленский ответил, что будет, если инициатива с Турцией и ООН не сработает

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Вторник 18 июля 2023 20:28
Зерновой коридор. Зеленский ответил, что будет, если инициатива с Турцией и ООН не сработает Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если отдельная трехсторонняя зерновая инициатива Украины с ООН и Турцией не сработает, то надо будет искать другие возможности. Иначе мир ожидает значительный дефицит зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью африканским СМИ.

Президент объяснил журналисту, что будет, если отдельная трехсторонняя зерновая инициатива с ООН и Турцией не сработает.

"Это означает, что надо договариваться по-другому. Других вариантов нет. В противном случае будет большой дефицит, потому что сухопутными коридорами мы можем доставлять меньшие объемы", - сказал президент.

По его словам, это будет вызов для многих государств.

"Здесь нужно, чтобы наши партнеры, ни Турция, ни ООН, не боялись. Чтобы даже без РФ, мы могли сделать все, чтобы работал зерновой коридор", - добавил Зеленский.

Срыв "зерновой сделки"

Вчера в России заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение" якобы из-за того, что условия Москвы "не выполняются".

При этом в последние несколько месяцев Россия и так отказывалась полноценно выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Да, она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

В то же время, Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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