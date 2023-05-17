Зерновий коридор. З українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках угоди

Представник ООН у коментарі виданню заявив, що 17 травня з українського порту вийде останнє судно з українським продовольством.

Що відомо про угоду

Останній раз Україна, Туреччина, ООН та Росія продовжили дію зернової угоди у березні 2023 року. Україна заявила, що угода продовжена на 120 днів. При цьому Росія стверджу, що погодилася на 60-денне продовження, тобто до 18 травня.

Натомість РФ для продовження угоди висунула низку вимог, зокрема часткове зняття санкцій та відновлення власного експорту.

Минулого тижня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження зернового коридору.

Посол України в Туреччині заявив, що Україна найближчими днями очікує на онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди.

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