Зерновой коридор. Из украинского порта сегодня выйдет последнее судно в рамках сделки

Представитель ООН в комментарии изданию заявил, что 17 мая из украинского порта выйдет последнее судно с украинским продовольствием.

Что известно о соглашении

В последний раз Украина, Турция, ООН и Россия продлили действие зернового соглашения в марте 2023 года. Украина заявила, что соглашение продлено на 120 дней. При этом Россия утверждает, что согласилась на 60-дневное продление, то есть до 18 мая.

В то же время РФ для продления соглашения выдвинула ряд требований, в том числе частичное снятие санкций и возобновление собственного экспорта.

На прошлой неделе в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению зернового коридора.

Посол Украины в Турции заявил, что Украина в ближайшие дни ожидает онлайн-переговоры по продлению зернового соглашения.

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