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Зерновий коридор. У Туреччині підтримали вимоги Росії розблокувати експорт

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Анкара, П'ятниця 07 квітня 2023 13:05
Зерновий коридор. У Туреччині підтримали вимоги Росії розблокувати експорт Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав вимоги Москви щодо розблокування експорту російських добрив та зерна для продовження дії "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні в Анкарі відбулася зустріч глави МЗС Туреччини та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За словами Чавушоглу, Туреччина має намір продовжити угоду під егідою ООН для експорту українського продовольства.

Турецький міністр погодився з Лавровим щодо необхідності зняття обмежень на експорт російського зерна та добрив. Чавушоглу заявив, що це нібито необхідно зробити, що дія "зернового коридору" була продовжена.

Нагадаємо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Проте Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів. Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.

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