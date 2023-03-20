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Росія знову погрожує вийти з "зернової угоди" і висуває свої вимоги

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Москва, Понеділок 20 березня 2023 13:51
Росія знову погрожує вийти з "зернової угоди" і висуває свої вимоги Фото: Росія погрожує вийти з "зернової угоди" (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знову висуває свої вимоги щодо "зернової угоди" для експорту українського продовольства Чорним морем. Москва погрожує припинити свою участь.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Російське МЗС заявляє, що Росія від початку вимагала продовжити "зернову угоду" на 60 днів, тобто до 18 травня. РФ стверджує, що жодна зі сторін (Україна, Туреччина та ООН) не заперечували це.

"Формальних заперечень не було. Таким чином домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців", - заявляють росіяни.

При цьому МЗС Росії знову вимагає виконати умови Москви та погрожує вийти з угоди.

"Без просування виконання російської частини угоди участь Росії в ній буде припинена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

При цьому Росія заявляє, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів.

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