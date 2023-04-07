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Зерновой коридор. В Турции поддержали требования России разблокировать экспорт

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Анкара, Пятница 07 апреля 2023 13:05
Зерновой коридор. В Турции поддержали требования России разблокировать экспорт Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал требования Москвы по разблокированию экспорта российских удобрений и зерна для продолжения действия "зерновоой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня в Анкаре состоялась встреча главы МИД Турции и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам Чавушоглу, Турция намерена продлить соглашение под эгидой ООН для экспорта украинского продовольствия.

Турецкий министр согласился с Лавровым по поводу необходимости снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Чавушоглу заявил, что это якобы необходимо сделать, что действие "зернового коридора" было продолжено.

Напомним, в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако Россия утверждает, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней. Позже Москва показала перечень требований по "зерновой сделки" и грозится выйти из соглашения, если их не будут выполнять.

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