Зерновий коридор: ще одне судно вийшло з морського порту України

За його словами, на борту судна знаходиться 16 тисяч тонн металу та 14 тисяч тонн ріпаку.

Кубраков уточнив, що балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року і не міг вийти звідти через початок повномасштабного вторгнення Росії до України.

За словами міністра, зерновий коридор зараз насамперед використовують для евакуації суден, які знаходилися в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент початку повномасштабного вторгнення.

Наразі Україна розглядає можливість використовувати коридор і для цивільних суден, які перевозять невійськові вантажі, зокрема зерно, переважно до країн Африки та Азії.

"З 15 серпня тимчасовим коридором скористалося вже 4 судна. Цей шлях уже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно", - нагадав міністр.

Експорт зерна з України

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна, яка діяла в Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Такі заходи ввели ще навесні, оскільки українське зерно сильно впливало на ціни на внутрішньому ринку країн.

У свою чергу, Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що продовжують такі обмеження вже самостійно.