Зерновой коридор: еще одно судно вышло из морского порта Украины

По его словам, на борту судна находится 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

Кубраков уточнил, что балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог выйти оттуда из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам министра, зерновой коридор сейчас в первую очередь используют для эвакуации судов, которые находились в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент начала полномасштабного вторжения.

Сейчас Украина рассматривает возможность использовать коридор и для гражданских судов, которые перевозят невоенные грузы, в том числе зерно, преимущественно в страны Африки и Азии.

"С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Этот путь уже прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно", - напомнил министр.

Экспорт зерна из Украины

Напомним, сегодня, 15 сентября, Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, который действовал в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Такие меры ввели еще весной, поскольку украинское зерно сильно влияло на цены на внутреннем рынке стран.

В свою очередь Польша, Венгрия и Словакия заявили, что продолжают такие ограничения уже самостоятельно.