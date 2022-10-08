"Зерновий коридор": ще 7 суден вийшли з одеських портів до країн Азії та Європи

Сьогодні, 8 жовтня, з одеських портів вийшли ще сім суден з 172,6 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури у Facebook .

З порту ️"Південний" вирушив балкер CORNELIA M з 60 тисячами тонн української пшениці до В’єтнаму. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту ️"Чорноморськ" - балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO.

Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським зерном було експортовано 6,6 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.