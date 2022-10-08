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"Зерновой коридор": еще 7 судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы

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Одесская область, Суббота 08 октября 2022 12:55
"Зерновой коридор": еще 7 судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы Фото: из портов Одесской области еще семь судов с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 октября, из одесских портов вышли еще семь судов с 172,6 тысясами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Из порта "Южный" отправился балкер CORNELIA M с 60 тысячами тонн украинской пшеницы во Вьетнам. От причалов Одесского порта вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта "Черноморск" - балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO.

Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским зерном было экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Вчера из Украины вышли еще три судна, которые доставят продовольствие в Эфиопию, а также страны Азии и Европы.

А в четверг из портов Одесской области вышел караван из шести судов со 115,5 тысячами тонн агропродукции.

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Одесса продовольственный кризис
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