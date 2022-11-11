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"Зерновий коридор". З одеських портів вийшло ще чотири судна

Фото: з одеських портів вийшло ще чотири судна (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 11 листопада, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло чотири судна з 120 тисячами тонн агропродукції до країн Європи та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що наразі у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден. На них завантажують 741 тисячу тонн української агропродукції.

Повідомляється, що вчора порти прийняли під завантаження чотири судна з 148 тисячами тонн агропродукції.

Окрім того, по "зерновому коридору" на цей момент рухається сім суден під завантаження 198,2 тисячами тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тисяч тонн пшениці для Єфіопії та 40 тисяч тонн для Ємену та Афганістану.

Загалом з 1 вересня з одеських портів вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової ініціативи", але РФ повинна припинити її гальмувати.

До того ж, Туреччина хоче запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

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