"Зерновий коридор": з одеських портів вийшло ще сім суден з продовольством

Сьогодні, 15 жовтня, з одеських портів вийшли ще сім суден з 101 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

"15 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одеса" та «Південний» вийшло 7 суден з 101 тисячами тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії та Європи", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже було експортовано 7,5 млн. тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, що була направлена до країн Азії, Європи та Африки.