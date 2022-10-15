"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием

Сегодня, 15 октября, из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.