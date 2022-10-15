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"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием

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Одесская область, Суббота 15 октября 2022 17:32
"Зерновой коридор": из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием Фото: из одесских портов вышло еще 7 судов с продовольствием (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 15 октября, из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"15 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, 13 октября представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страна может выйти из зерновой сделки, если не будут выполнены ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не дать РФ продолжать свой шантаж .

Кроме того, Путин считает возможным использование зерновоза для взрыва на Крымском мосту. Это может стать причиной выхода страны из зерновых соглашений.

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Одесса продовольственный кризис
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