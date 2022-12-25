"Зерновым коридором" из портов Украины вывезено более 15 млн тонн агропродукции

Фото: морским путем в рамках зерновой сделки вывезено уже более 15 млн тонн агропродукции (GettyImage)

Благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое новостное агентство Анадолу.

По информации агентства, эту цифру озвучил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Он напомнил, что с 1 августа по 25 декабря из портов Украины вышли 585 сухогрузов. В общей сложности "зерновым коридором" транспортировано 15,8 млн тонн 13 разновидностей агропродукции. В то же время в турецкие порты прибыл 171 сухогруз. "В Турцию поставили 15% всей вывезенной по "зерновому коридору" продукции. В страны Африки отправили 12%, Азии - 29%, страны Европы - 44%", - отметил министр.