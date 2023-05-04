Зернова угода. Зустріч заступників міністрів перенесли, завтра пройдуть технічні переговори

У п'ятницю, 5 травня, у Стамбулі відбудеться технічна зустріч щодо зернової угоди делегацій України, РФ і Туреччини. При цьому зустріч заступників міністрів оборони, яка мала відбутися завтра, перенесено на тиждень.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk .

"Зустріч на технічному рівні відбудеться замість зустрічі заступників міністрів, яку ми плануємо провести завтра. Перед зустріччю заступників міністрів виникла необхідність проведення зустрічі за участю технічного персоналу ООН, Туреччини, Росії та України. Ця зустріч відбудеться завтра", - заявив Акар.

Він зазначив, що зустріч охоплюватиме обговорення питання постачання зерна та евакуації деяких турецьких суден, які перебувають у цьому районі.

"З одного боку, ведуться переговори про постачання зерна, а з іншого боку, там залишаються кораблі під турецьким прапором. Евакуація цих кораблів також буде поставлена на порядок денний. Працюючи над усім цим разом, ми розробимо порядок денний, і цей порядок денний обговорять заступники міністрів, після чого буде ухвалено рішення", - додав міністр.

Зазначимо, що в рамках цієї угоди Україна не веде прямі переговори з Росією. Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті зі свого боку ведуть окремі переговори з РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стамбулі на 5 травня заплановано переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

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