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Зерновая сделка. Встречу замминистров перенесли, завтра пройдут технические переговоры

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Четверг 04 мая 2023 20:49
Зерновая сделка. Встречу замминистров перенесли, завтра пройдут технические переговоры Фото: Встречу министров перенесли, завтра пройдут технические переговоры (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 5 мая, в Стамбуле состоится техническая встреча по поводу зернового соглашения делегаций Украины, РФ и Турции. При этом встреча замминистров обороны, которая должна была состояться завтра, перенесена на неделю.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

"Встреча на техническом уровне состоится вместо встречи заместителей министров, которую мы планируем провести завтра. Перед встречей заместителей министров возникла необходимость проведения встречи с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится завтра", - заявил Акар.

Он отметил, что встреча будет включать обсуждение вопроса поставки зерна и эвакуации некоторых турецких судов, находящихся в этом районе.

"С одной стороны, ведутся переговоры о поставках зерна, а с другой стороны, там остаются корабли под турецким флагом. Эвакуация этих кораблей также будет поставлена на повестку дня. Работая над всем этим вместе, мы разработаем повестку дня, и эту повестку дня обсудят заместители министров, после чего будет принято решение", - добавил министр.

Отметим, что в рамках этого соглашения Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Украинская сторона обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

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