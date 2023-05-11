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"Зерновое соглашение": Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить переговоры

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Стамбул, Четверг 11 мая 2023 15:25
"Зерновое соглашение": Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить переговоры Фото: Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров по "зерновому соглашению" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила об этом по итогам сегодняшней встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

"Стороны договорились продолжить переговоры при посредничестве Турции в четырехстороннем формате, чтобы зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период", - говорится в заявлении.

При этом Минобороны Турции отметило, что переговоры по продлению сроков действия соглашения ранее "были полезны".

"Стороны высказали положительный подход к координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий", - добавили в ведомстве.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Отметим, что переговоры заместителей министров обороны Украины, Турции и России по продлению "зернового соглашения" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "зерновое соглашение" могут продлить еще на два месяца.

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