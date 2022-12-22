"Зернова ініціатива": з одеських портів вирушило ще п'ять суден з зерном для Африки та Азії

Серед суден - балкер SEA BRIDLE з 25 тисячами тонн агропродукції для Лівії. З початку роботи зернової ініціативи порти відправили 12 суден з 305 тисячами тонн українського зерна до цієї африканської країни.

Зараз в одеських портах під обробкою 29 суден. На них завантажують понад 1 млн тонн української агропродукції.

Наразі по "зерновому коридору" рухається два судна під завантаження 89 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. За минулу добу сім суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції.

Мінінфраструктури наголошує, що для безперервного руху "зерновим коридором" має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які перевезли 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Зазначимо, що нещодавно Україна експортувала 51 тисячі тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

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