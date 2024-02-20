Зерно йшло транзитом до Німеччини. В Україні відреагували на інцидент з вагоном на кордоні

Вагон з зерном, який перекинули польські протестувальники біля КПП "Медика-Шегині" під час блокування залізниці, йшов транзитом до Німеччини. В Україні нвже відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ та Мінвідновлення.

Реакція Мінвідновлення

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що "від зіпсованого зерна не виграє ніхто", бо такі "акції" - програш для всіх, окрім росіян, які зацікавлені у знищенні України та Польщі та розбраті цивілізованих країн.

"Два роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це - питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", - сказав він.

Він нагадав, що 10 років тому, на Майдані Незалежності сотні українців віддали своє життя за право жити у вільній і сучасній Європі.

"І ми продовжуємо вірити, що Європа там, де поважають працю і цінують партнерство", - додав міністр.

Реакція УЗ

Своєю чергою, в "Укрзалізниці" зазначили, що чітко дотримуються введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни.

"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому в УЗ не приховують обурення такими діями польських протестувальників та закликають припинити незаконні дії.

"Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", - додали українські залізничники.

Що сталося?

Біля опівдня 20 лютого на коліях станції "Медика" польські протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. Ця агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

Наразі, як зазначають в УЗ, на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польську залізницю та посольство України в Польщі. Детальніше про ситуацію на кордоні - в матеріалі РБК-Україна.