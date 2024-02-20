ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зерно шло транзитом в Германию. В Украине отреагировали на инцидент с вагоном на границе

Украина, Вторник 20 февраля 2024 15:24
UA EN RU
Зерно шло транзитом в Германию. В Украине отреагировали на инцидент с вагоном на границе Фото: в Украине отреагировали на инцидент с вагоном на границе с Польшей (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

Вагон с зерном, который перевернули польские протестующие возле КПП "Медика-Шегини" во время блокировки железной дороги, шел транзитом в Германию. В Украине уже отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ и Минвосстановления.

Реакция Минвосстановления

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков считает, что "от испорченного зерна не выиграет никто", потому что такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении Украины и Польши и раздоре цивилизованных стран.

"Два года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и, несмотря на минную опасность. Украинская армия буквально пробила коридор для этого зерна через Черное море, в мире его уже назвали Украинским коридором. Именно по Черному морю идет до 90% нашего экспорта. Потому что это вопрос нашего выживания. И выживание мира, зависящего от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии", - сказал он.

Он напомнил, что 10 лет назад на Майдане Незалежности сотни украинцев отдали свою жизнь за право жить в свободной и современной Европе.

"И мы продолжаем верить, что Европа там, где уважают труд и ценят партнерство", - добавил министр.

Реакция УЗ

В свою очередь, в "Укрзализныце" отметили, что четко соблюдают введенный в апреле 2023 года запрет на импорт зерновых грузов в Польшу и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны.

"Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", - говорится в сообщении компании.

При этом в УЗ не скрывают возмущения такими действиями польских протестующих и призывают прекратить незаконные действия.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", - добавили украинские железнодорожники.

Что произошло?

Около полудня 20 февраля на путях станции "Медика" польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Эта агропродукция следовала транзитом в Германию.

В настоящее время, как отмечают в УЗ, на этой станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформирована польская железная дорога и посольство Украины в Польше. Детальнее о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
DAILY
Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях