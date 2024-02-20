Зерно шло транзитом в Германию. В Украине отреагировали на инцидент с вагоном на границе

Вагон с зерном, который перевернули польские протестующие возле КПП "Медика-Шегини" во время блокировки железной дороги, шел транзитом в Германию. В Украине уже отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ и Минвосстановления.

Реакция Минвосстановления

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков считает, что "от испорченного зерна не выиграет никто", потому что такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении Украины и Польши и раздоре цивилизованных стран.

"Два года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и, несмотря на минную опасность. Украинская армия буквально пробила коридор для этого зерна через Черное море, в мире его уже назвали Украинским коридором. Именно по Черному морю идет до 90% нашего экспорта. Потому что это вопрос нашего выживания. И выживание мира, зависящего от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии", - сказал он.

Он напомнил, что 10 лет назад на Майдане Незалежности сотни украинцев отдали свою жизнь за право жить в свободной и современной Европе.

"И мы продолжаем верить, что Европа там, где уважают труд и ценят партнерство", - добавил министр.

Реакция УЗ

В свою очередь, в "Укрзализныце" отметили, что четко соблюдают введенный в апреле 2023 года запрет на импорт зерновых грузов в Польшу и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны.

"Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", - говорится в сообщении компании.

При этом в УЗ не скрывают возмущения такими действиями польских протестующих и призывают прекратить незаконные действия.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", - добавили украинские железнодорожники.

Что произошло?

Около полудня 20 февраля на путях станции "Медика" польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, ожидавших перегрузки на узкий путь. Эта агропродукция следовала транзитом в Германию.

В настоящее время, как отмечают в УЗ, на этой станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформирована польская железная дорога и посольство Украины в Польше. Детальнее о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.