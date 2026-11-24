Греція готує пілотний вантажний маршрут для українського зерна через порт Александруполіс. Він має стати альтернативою чорноморським портам, які регулярно атакує Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання To Vima .

Як має працювати новий маршрут

Тему експорту обговорили у вересні на Салоніцькому міжнародному ярмарку. Там міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Димас зустрівся з українським заступником міністра Артемом Рибченком.

Ця розмова стала продовженням червневої зустрічі грецького міністра із Сергієм Деркачем, на той момент заступником міністра розвитку громад та територій України. Ідею залучити Грецію до вивезення українського зерна розглядали ще у 2023 році, але тоді вона не запрацювала.

Тепер план передбачає двосторонній мультимодальний маршрут між Грецією та Україною, тобто з поєднанням різних видів транспорту. Головною ланкою має стати порт Александруполіс, меншою мірою - Салоніки.

Про пілотний проєкт знає Єврокомісія, зокрема Генеральний директорат з мобільності та транспорту, який курує єврокомісар Апостолос Цицикостас.

Основою для цих кроків є домовленість прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента України Володимира Зеленського ще з вересня 2025 року. Йдеться про "вісь" Александруполіс - Одеса, яка проходитиме через транспортний коридор Балтійське море - Чорне море - Егейське море.

Цей коридор тягнеться від Гельсінкі до Нікосії та охоплює 13 країн. Одинадцять із них - члени ЄС, а Україна та Молдова приєднані до нього, хоч і не входять до Євросоюзу.

Чому Україні потрібна альтернатива

Постійні удари Росії по чорноморських портах сильно обмежили можливості вивозити зерно великими партіями. До того ж через посуху різко впав рівень води в Дунаї.

За даними видання, це особливо б'є по експорту кукурудзи, починаючи із середини листопада.

Посадовці обох країн зазначили, що маршрут буде вигідним лише тоді, коли вантажі рухатимуться в обидва боки. Україні, крім експорту зерна, потрібне зимове дизельне пальне для сильних морозів, а також електрообладнання та будматеріали.

Що може завадити запуску

За інформацією To Vima, пробне перевезення залізницею можливе завдяки компаніям Hellenic Train і GFR Hellas. Остання є підрозділом румунської GFR - найбільшої приватної залізничної компанії Центральної та Південної Європи.

Проте, щоб маршрут окупався, потрібно запускати два-три потяги на добу з півдня на північ. Також до проєкту мають долучитися грецькі компанії.

Ще одна проблема - міст Русе - Джурджу через Дунай на ділянці між Болгарією та Румунією. Його планують закрити з квітня по грудень 2027 року.

Автомобільні перевезення обходяться дорожче. Грецькі та українські перевізники можуть їздити між країнами без транзитних дозволів, але перевозити вантажі всередині Греції, наприклад з Александруполіса до іншого грецького міста, мають право лише грецькі компанії.