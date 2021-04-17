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"Зеркальные санкции": США назвали эскалацией высылку дипломатов из России

Новина українською → Вашингтон, Суббота 17 апреля 2021 01:45
"Зеркальные санкции": США назвали эскалацией высылку дипломатов из России Фото: в Госдепе сожалеют о высылке своих дипломатов из РФ (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госдеп выразил сожаление о ведущих к эскалации и достойных сожаления контрмерах РФ. Москва ввела ответные санкции против США, выслав американских дипломатов.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

Он отметил, что США оставляют за собой право ответить России.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

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