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Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении

Фото: Украина подпишет договор с Турцией, ООН и РФ о разблокировании экспорта зерна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В турецком Стамбуле сегодня будет заключено соглашение об экспорте украинского зерна. Документ будет подписан при участии ООН, Турции, Украины и РФ.

Все что известно о заключении соглашения и как будет происходить механизм - собрано в материале РБК-Украина.

Условия подписания

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предварительно описал условия, по которым Украина подпишет соответствующее соглашение, а именно:

  • Украина не подписывает никаких документов с Россией. То есть, наша страна заключит договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними, а Россия подписывает с этими двумя сторонами также зеркальный договор.
  • Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ портах Украины. В случае провокаций - немедленный военный ответ.
  • Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции в случае возникновения такой потребности.

Кто подпишет документ

От Украины подпись поставит министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Также известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения о вывозе украинского зерна.

От Турции министр обороны страны Хулуси Акар, также подписантом выступает и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Время и место подписания

Предварительно сообщалось, что подписание договора о вывозе зерна запланировано на 16:30. Церемония подписания соглашения пройдет во дворце Долмабахче. В ней также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что дальше?

Как пояснил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, вывоз украинского зерна будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

Речь идет о портах "Одесса", "Южный" и "Черноморск". При этом их количество может быть расширено, если все договоренности будут соблюдаться.

Кроме того, документ будет утверждать, что согласно согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда.

При этом никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть.

Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участвующие договорились о деблокаде трех украинских портов.

Уже сегодня стало известно о старт переговоров и подписантов всех сторон.

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