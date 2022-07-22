Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду

Умови підписання

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередньо описав умови, за якими Україна підпише відповідну угоду, а саме:

Україна не підписує жодних документів з Росією . Тобто, наша країна укладе договір з Туреччиною та ООН і бере на себе зобов'язання перед ними, а Росія підписує з цими двома сторонами також дзеркальний договір.

. Тобто, наша країна укладе договір з Туреччиною та ООН і бере на себе зобов'язання перед ними, а Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників РФ портах України. У разі провокацій - негайна військова відповідь.

портах України. У разі провокацій - негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах Туреччини у разі виникнення такої потреби.

Хто підпише документ

Від України підпис поставить міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію у Стамбулі.

Також відомо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди щодо вивезення українського зерна.

Від Туреччини міністр оборони країни Хулусі Акар, також підписантом виступає і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Час та місце підписання

Попередньо повідомлялося, що підписання договору про вивіз зерна заплановано на 16:30. Церемонія підписання угоди пройде у палаці Долмабахче. У ній також візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Що далі?

Як пояснив член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умеров, вивіз українського зерна здійснюватиметься через три українські порти та контролюватиметься групою під егідою ООН.

Мова йде про порти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". При цьому їх кількість може бути розширена, якщо усі домовленості будуть дотримуватися.

Крім того, документ затверджуватиме, що згідно з узгодженими безпечними маршрутами до портів України зможуть заходити всі цивільні судна.

При цьому ніяких російських судів в українських акваторіях не повинно бути.

Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння.