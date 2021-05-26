Зеркаль уволилась из "Нафтогаза"

Елена Зеркаль покинула должность советника главы правления "Нафтогаза". Она работала в компании полтора года.
Об этом Зеркаль сообщила РБК-Украина.
Напомним, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль была назначена советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2020 года
В мае 2020 года Елена Зеркаль возглавила защиту компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации. Это произошло после ухода из компании Юрия Витренко.
Отметим, Юрий Витренко вернулся в "Нафтогаз" в апреле 2021 года и возглавил компанию после спорного решения Кабинета министерства Украины.
Зеркаль имеет звание чрезвычайного и полномочного посла, имеет 25-летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах. В 2014-2019 годах в должности замминистра иностранных дел Украины занималась вопросами европейской интеграции, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражам по делам против России.