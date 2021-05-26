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Зеркаль звільнилася з "Нафтогазу"

Автор: Олександр Білоус

Олена Зеркаль залишила посаду радника голови правління "Нафтогазу". Вона працювала в компанії півтора року.

Про це Зеркаль повідомила РБК-Україна.

Нагадаємо, екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль була призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" у січні 2020 року

У травні 2020 року Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах і виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації. Це сталося після звільнення з компанії Юрія Вітренка.

Зазначимо, Юрій Вітренко повернувся в "Нафтогаз" у квітні 2021 року і очолив компанію після спірного рішення Кабінету Міністерства України.

Зеркаль має звання надзвичайного та повноважного посла, має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України займалася питаннями європейської інтеграції, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії.

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Новини України Олена ЗеркальНафтогаз України