Зеркаль звільнилася з "Нафтогазу"

Олена Зеркаль залишила посаду радника голови правління "Нафтогазу". Вона працювала в компанії півтора року.
Про це Зеркаль повідомила РБК-Україна.
Нагадаємо, екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль була призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" у січні 2020 року
У травні 2020 року Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах і виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації. Це сталося після звільнення з компанії Юрія Вітренка.
Зазначимо, Юрій Вітренко повернувся в "Нафтогаз" у квітні 2021 року і очолив компанію після спірного рішення Кабінету Міністерства України.
Зеркаль має звання надзвичайного та повноважного посла, має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України займалася питаннями європейської інтеграції, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії.