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Зеркаль: Санкції США можуть перешкодити запуску "Північного потоку - 2"

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:04
Зеркаль: Санкції США можуть перешкодити запуску "Північного потоку - 2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Для України санкціїї можуть стати додатковим інструментом у переговорах

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль висловилась щодо санкцій США, які можуть перешкодити запуску "Північного потоку - 2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Зеркаль, для України санкціїї можуть стати додатковим інструментом у переговорах.

"Ми вважаємо, що ці санкції дійсно можуть допомогти не допустити запуск Nord Stream 2, особливо в світлі необхідності заключення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала вона.

Нагадаємо, у США не виключають запровадження санкцій у відповідь на побудову газопроводу "Північний потік-2". На думку міністра енергетики США, проект Nord Stream 2 порушує енергетичну безпеку в Європі. І Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції у проект. У Сполучених Штатах не виключають запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних з проектом.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня 2019 року уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі.

Додамо, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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