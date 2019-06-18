Зеркаль: следствие назовет четверых причастных к катастрофе MH17

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Подозрения будут объявлены после обнародования их имен Совместной следственной группой

После того, как имена подозреваемых в крушении лайнера рейса МН17 будут обнародованы Совместной следственной группой, Украина выдвинет им обвинения. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеркаль отметила, что руководство российской армии несет непосредственную вину в сбитии самолета. Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук"(зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит лайнер, - ред.), но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль.

После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat.

"Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству".

Ранее РБК-Украина писало, что Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения рейса МН17 Malaysia Airlines в 2014 году, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.