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Зеркаль: слідство назве чотирьох причетних до катастрофи MH17

Новини » Політика    18.06.2019 - 13:09
Зеркаль: слідство назве чотирьох причетних до катастрофи MH17
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Підозри будуть оголошені після оприлюднення їх імен Спільною слідчою групою

Після того, як імена підозрюваних у катастрофі лайнера рейсу МН17 будуть оприлюднені Спільною слідчою групою, Україна висуне звинувачення. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зеркаль зазначила, що керівництво російської армії несе безпосередню провину в збитті літака. Заступник міністра уточнила, що "вже є вся інформація про те, як заїжджав "Бук"(зенітно-ракетний комплекс, з якого було збито літак, - ред.), але немає інформації про те, хто стріляв, хто несе відповідальність".

"Імена будуть оголошені. Будуть пред'явлені підозри. Після цього повинен заробити сам кримінальний суд Схипхола (Схіпхол, Нідерланди), який буде розглядати цю справу. Але поки суд не встановить провину, не можна сказати, що вони є винними... Це тільки верхівка. Природно, потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більшою, ніж ці чотири людини, які будуть оголошені", - розповіла Зеркаль.

Після цього, за її словами, очікується презентація міжнародної групи дослідників Bellingkat.

"Буде ще цікава презентація Bellingcat. Вони завжди йдуть далі, ніж офіційна група розслідування", - додала Зеркаль.

Вона розповіла, що представники Нідерландів та Австралії спільно просуваються "в рамках своєї претензії до росіян за сбитий Боїнг як до держави".

Раніше РБК-Україна писало, що Спільна слідча група (JIT), що займається розслідуванням аварії рейсу МН17 Malaysia Airlines в 2014 році, проведе 19 червня прес-конференцію.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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