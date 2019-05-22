Зеркаль отреагировала на исчезновение указа президента о ее назначении

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента. Об этом она написала в Facebook.

Зеркаль сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

РБК-Украина писало, что во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

Позже стало известно, что с сайта президента исчез указ №309/2019 о назначении Елены Зеркаль.

Также сегодня Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Вчера вечером Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.